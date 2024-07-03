Сыновьям священника Ащеулова грозит до 18 лет тюрьмы за госизмену

Гособвинение запросило 18 лет тюрьмы для трёх сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова, которые хотели вступить в ВСУ. Их судят по статье о госизмене.

"Признать Ащеуловых виновными, <...> окончательно назначить им 18 лет колонии, три из которых в тюрьме, 15 — в колонии строгого режима", — заявил прокурор, отметив необходимость ограничить братьям свободу после освобождения из колонии на два года, передаёт РИА "Новости".