Сыновьям священника Ащеулова грозит до 18 лет тюрьмы за госизмену
Гособвинение запросило 18 лет тюрьмы для трёх сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова, которые хотели вступить в ВСУ. Их судят по статье о госизмене.
"Признать Ащеуловых виновными, <...> окончательно назначить им 18 лет колонии, три из которых в тюрьме, 15 — в колонии строгого режима", — заявил прокурор, отметив необходимость ограничить братьям свободу после освобождения из колонии на два года, передаёт РИА "Новости".
Как сообщал Life.ru, недавно военные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении троих сыновей священника из Липецка Игоря Ащеулова, после чего его передали в суд. В Липецкой митрополии заявили, что священнослужитель, чьи дети стали фигурантами дела о госизмене, с 2008 года перестал быть клириком. Сыновья Ащеулова заявили, что не считают желание воевать в ВСУ виной.
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