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3 июля, 11:23

Рядом с крановщиком, который умер на высоте 32-го этажа в Москве, нашли шприц

Рядом с телом крановщика, который умер в кабине крана в Москве, нашли шприц. По данным SHOT, рассматривается версия, что 44-летний гражданин Узбекистана скончался от передозировки, так как на теле также были обнаружены следы от уколов.

Кран, в кабине которого умер крановщик в Москве. Фото © Life.ru

Кран, в кабине которого умер крановщик в Москве. Фото © Life.ru

По информации телеграм-канала, погибший мог пролежать в кабине около четырёх часов.

В Москве загорелся башенный кран, искры падают на дизельную станцию
В Москве загорелся башенный кран, искры падают на дизельную станцию

Напомним, что в среду, 3 июля, в Москве крановщик потерял сознание в кабине на высоте 32-го этажа и скончался. Ранее предполагалось, что мужчина умер из-за рекордной жары, которая установилась в столице.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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