Рядом с крановщиком, который умер на высоте 32-го этажа в Москве, нашли шприц
Рядом с телом крановщика, который умер в кабине крана в Москве, нашли шприц. По данным SHOT, рассматривается версия, что 44-летний гражданин Узбекистана скончался от передозировки, так как на теле также были обнаружены следы от уколов.
Кран, в кабине которого умер крановщик в Москве. Фото © Life.ru
По информации телеграм-канала, погибший мог пролежать в кабине около четырёх часов.
Напомним, что в среду, 3 июля, в Москве крановщик потерял сознание в кабине на высоте 32-го этажа и скончался. Ранее предполагалось, что мужчина умер из-за рекордной жары, которая установилась в столице.
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