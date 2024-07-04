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4 июля, 00:00

Праздник 4 июля: Что нельзя делать в Ульянов день и почему он особенный

4 июля в России отмечают Ульянов день — праздник с древними традициями и... своими запретами. Life.ru рассказывает, что нельзя делать в этот день и почему он так важен.

Каждый год 4 июля в России отмечают Ульянов день. Этот праздник, посвящённый святому мученику Иулиану Тарсийскому, имеет свои особенные традиции и запреты. Давайте разберёмся, что можно и чего нельзя делать в этот день, а также почему он так важен.

История праздника Ульянов день

Что нужно знать об Ульяновом дне, отмечаемом 4 июля. Фото © azbyka

Что нужно знать об Ульяновом дне, отмечаемом 4 июля. Фото © azbyka

По христианской традиции праздник посвящён Иулиану Тарсийскому, который жил в III–IV веках. Воспитанный в православной вере, он стал жертвой гонений и был казнён за преданность Господу. Его мощи стали источником чудес, исцеляя людей от болезней.

В народе также существует легенда о несчастной любви. Молодые люди по имени Ульян и Ульяна никак не могли встретиться: он ждал её в поле, а она искала его у реки. Их история напоминает о важности верности и терпения.

Ульянов день 4 июля: традиции и обычаи

Как правильно праздновать Ульянов день: советы и традиции. Фото © Freepik

Как правильно праздновать Ульянов день: советы и традиции. Фото © Freepik

В этот день принято следовать определённым традициям, которые передаются из поколения в поколение.

  1. Сбор липового цвета. В этот период липа цветёт, и её бутоны собирают для приготовления лечебных отваров и настоев.
  2. Добрые дела. В Ульянов день 4 июля принято помогать нуждающимся. Главное — не смотреть в глаза тем, кому пособляешь, чтобы не перенять их беды.
  3. Купание в водоёмах. Трижды окунувшись в реку или озеро в Ульянов день 4 июля, можно смыть с себя всё плохое и почувствовать обновление.
  4. Свадьбы. 4 июля считается благоприятным для заключения браков. Пары, поженившиеся в Ульянов день, будут счастливы и гармоничны.

Что нельзя делать в Ульянов день

Что нельзя делать в Ульянов день: главные запреты на 4 июля 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / encierro

Что нельзя делать в Ульянов день: главные запреты на 4 июля 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / encierro

Есть ещё и несколько строгих запретов, связанных с этим праздником. Они касаются как отношений, так и личных действий.

  1. Ссоры и конфликты. Влюблённым категорически нельзя ругаться и спорить в Ульянов день 4 июля, чтобы не навлечь долгую разлуку.
  2. Дальние поездки. Лучше отложить путешествия, иначе разлука может затянуться.
  3. Опоздания. В этот день важно не опаздывать, иначе все планы могут пойти наперекосяк.

4 июля Ульянов день: приметы и суеверия

Традиции и приметы Ульянова дня 4 июля. Фото © Freepik / Racool_studio

Традиции и приметы Ульянова дня 4 июля. Фото © Freepik / Racool_studio

Народные приметы играют важную роль в Ульянов день, помогая предсказать погоду и другие события.

  1. Погода. Если 4 июля ветер меняет направление в сторону солнца, ожидается хорошая погода. Засохшая липа предвещает ненастье.
  2. Папоротник. Листья, скручивающиеся внутрь в Ульянов день, предвещают холодные и дождливые дни, а наружу — тёплую и сухую погоду.

Ульянов день 4 июля — это праздник, который напоминает нам о важности верности, доброты и терпения. Следуя традициям, мы сохраняем связь с прошлым и находим силы для будущих свершений. Пусть этот день станет для каждого из нас временем добра, любви и веры.

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Shutterstock / FOTODOM / Maples Images

Сергей Трофимов
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