Праздник 4 июля: Что нельзя делать в Ульянов день и почему он особенный

Каждый год 4 июля в России отмечают Ульянов день. Этот праздник, посвящённый святому мученику Иулиану Тарсийскому, имеет свои особенные традиции и запреты. Давайте разберёмся, что можно и чего нельзя делать в этот день, а также почему он так важен.

История праздника Ульянов день

Что нужно знать об Ульяновом дне, отмечаемом 4 июля. Фото © azbyka

По христианской традиции праздник посвящён Иулиану Тарсийскому, который жил в III–IV веках. Воспитанный в православной вере, он стал жертвой гонений и был казнён за преданность Господу. Его мощи стали источником чудес, исцеляя людей от болезней.

В народе также существует легенда о несчастной любви. Молодые люди по имени Ульян и Ульяна никак не могли встретиться: он ждал её в поле, а она искала его у реки. Их история напоминает о важности верности и терпения.

Ульянов день 4 июля: традиции и обычаи

Как правильно праздновать Ульянов день: советы и традиции. Фото © Freepik

В этот день принято следовать определённым традициям, которые передаются из поколения в поколение. Сбор липового цвета. В этот период липа цветёт, и её бутоны собирают для приготовления лечебных отваров и настоев. Добрые дела. В Ульянов день 4 июля принято помогать нуждающимся. Главное — не смотреть в глаза тем, кому пособляешь, чтобы не перенять их беды. Купание в водоёмах. Трижды окунувшись в реку или озеро в Ульянов день 4 июля, можно смыть с себя всё плохое и почувствовать обновление. Свадьбы. 4 июля считается благоприятным для заключения браков. Пары, поженившиеся в Ульянов день, будут счастливы и гармоничны.

Что нельзя делать в Ульянов день

Что нельзя делать в Ульянов день: главные запреты на 4 июля 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / encierro

Есть ещё и несколько строгих запретов, связанных с этим праздником. Они касаются как отношений, так и личных действий. Ссоры и конфликты. Влюблённым категорически нельзя ругаться и спорить в Ульянов день 4 июля, чтобы не навлечь долгую разлуку. Дальние поездки. Лучше отложить путешествия, иначе разлука может затянуться. Опоздания. В этот день важно не опаздывать, иначе все планы могут пойти наперекосяк.

4 июля Ульянов день: приметы и суеверия

Традиции и приметы Ульянова дня 4 июля. Фото © Freepik / Racool_studio

Народные приметы играют важную роль в Ульянов день, помогая предсказать погоду и другие события. Погода. Если 4 июля ветер меняет направление в сторону солнца, ожидается хорошая погода. Засохшая липа предвещает ненастье. Папоротник. Листья, скручивающиеся внутрь в Ульянов день, предвещают холодные и дождливые дни, а наружу — тёплую и сухую погоду.