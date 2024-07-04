CNN: Израиль и ХАМАС почти договорились о прекращении огня и обмене заложниками
Израиль и ХАМАС оказались в шаге от возможной сделки по прекращению огня в секторе Газа и обмене заложниками. Стороны продолжают согласовывать условия договорённостей через посредников, сообщил со ссылкой на источник телеканал CNN.
"Вероятно, потребуется несколько недель трудных переговоров, чтобы согласовать детали потенциального соглашения, включая личности палестинских заключённых, которые будут освобождены в обмен на израильских заложников", — подчеркнули в США.
По данным CNN, лидер ХАМАС Исмаил Хания накануне провёл многочасовые переговоры с посредниками в Катаре и Египте, передав Израилю требования палестинцев. Иерусалим в свою очередь отчитался о получении замечаний, пообещав оценить новые условия и предоставить ответ.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении продолжать конфликт в Газе до полного уничтожения ХАМАС. Операция по ликвидации палестинского движения близка к окончанию, добавил он. Израильтяне тем временем продолжают требовать отставки действующего кабмина и скорейшего заключения сделки по освобождению заложников.
Flickr / Israel Defense Forces