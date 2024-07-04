CNN: Израиль и ХАМАС почти договорились о прекращении огня и обмене заложниками

Израиль и ХАМАС оказались в шаге от возможной сделки по прекращению огня в секторе Газа и обмене заложниками. Стороны продолжают согласовывать условия договорённостей через посредников, сообщил со ссылкой на источник телеканал CNN.

"Вероятно, потребуется несколько недель трудных переговоров, чтобы согласовать детали потенциального соглашения, включая личности палестинских заключённых, которые будут освобождены в обмен на израильских заложников", — подчеркнули в США.