Китай собрался удивлять россиян ещё одним брендом электрокаров

Китай готовится к выводу на российский рынок электрокаров бренда Neta от компании Hozon Auto. Новинки начнут поступать в автосалоны страны, как только создатели машин убедятся в их способности работать в сложных метеоусловиях, сообщил вице-президент организации-производителя Чжоу Цзян.

"Географические и климатические условия в Китае и в России разные, поэтому мы пока анализируем температурный разрыв и совместимость автомобилей, как они могут адаптироваться к российским реалиям", — поделился бизнесмен с газетой "Известия".

Внутри одного из электрокаров Neta. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / netaautoglobal