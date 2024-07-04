Китай собрался удивлять россиян ещё одним брендом электрокаров
"Известия": Электрокары китайского бренда Neta скоро появятся в автосалонах РФ
Электрокары китайского бренда Neta. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / netaautoglobal
Китай готовится к выводу на российский рынок электрокаров бренда Neta от компании Hozon Auto. Новинки начнут поступать в автосалоны страны, как только создатели машин убедятся в их способности работать в сложных метеоусловиях, сообщил вице-президент организации-производителя Чжоу Цзян.
"Географические и климатические условия в Китае и в России разные, поэтому мы пока анализируем температурный разрыв и совместимость автомобилей, как они могут адаптироваться к российским реалиям", — поделился бизнесмен с газетой "Известия".
Внутри одного из электрокаров Neta. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / netaautoglobal
Чжоу Цзян отметил, что на российский рынок может отправиться локализованный модельный ряд. Производитель обещает будущим владельцам своих электрокаров премиальный уровень комфорта, богатое оснащение и последние технологии. Впрочем, даже ориентировочных сроков появления машин от Neta в РФ собеседник газеты не назвал.
Между тем Китай обогнал США и стал третьим экспортёром автомобилей в мире. Почти каждая десятая проданная за рубеж машина произведена в КНР. При этом к надёжности транспортных средств из Поднебесной давно не возникает вопросов, и многие из них действительно стоят своих денег.