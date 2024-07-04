Владимир Зеленский, анонсируя новое контрнаступление украинской армии, явно заплутал во времени, считает депутат Госдумы Амир Хамитов. По словам парламентария, все помнят, чем закончились предыдущие широко разрекламированные манёвры ВСУ.

Говорят, что бывших артистов не бывает. Вот и украинский недофюрер, не разобравшись, что теперь входит в его обязанности, продолжает выступать с репризами. Помимо непростительного незнания географии (уж размеры России и Украины бывшему советскому школьнику не знать просто стыдно, как и масштаб их достижений в самых разных областях жизни), киевский клоун продолжает пугать нас контрнаступлениями. Так и видится, как он делает страшные глаза и угрожающе завывает, размахивая водяным пистолетом и думая, что он настоящий. Амир Хамитов Депутат Госдумы

Парламентарий в беседе с Life.ru напомнил Киеву, что предыдущие "контрнаступления" ВСУ мы уже видели и за такое зрелище "впору требовать возврата билетов". Также Хамитов указал, что такие заявления Зеленского после оглушительных провалов выглядят как угроза поверженного уличного хулигана, "который лежит на земле и из последних сил пытается прохрипеть, что, мол, он сейчас встанет и всем покажет".

"И, наконец, в-третьих. Пытаясь угрожать, он признаёт, что у него нет оружия и все угрозы воплотятся в жизнь, когда оно будет. В общем, Украина обеспечит своему народу мир, но когда-нибудь потом. ВСУ непременно покажет какие-нибудь успехи, но немного погодя. Этот персонаж явно заплутал во времени. Шоу для него давно уже кончилось, как и предвыборная кампания. А он до сих пор думает, что продолжается и то, и другое", — заключил депутат.