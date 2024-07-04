Путин счёл преждевременным говорить о едином парламенте или валюте с Белоруссией

"Нужно ли сейчас переходить, как было первоначально заявлено, к созданию единого парламента? Это вопрос времени. Я согласен с Александром Григорьевичем, нужно как следует укрепить наши отношения в сфере экономики. И то же самое касается финансов и единой валюты. В целом никто не говорит о том, что это невозможно или нельзя, или не нужно делать. Надо же, чтобы мы для этого созрели экономически", — объяснил российский лидер.