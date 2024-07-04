Путин счёл преждевременным говорить о едином парламенте или валюте с Белоруссией
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Пресс-служба Президента Республики Казахстан
Президент РФ Владимир Путин назвал преждевременными рассуждения о едином парламенте или валюте Союзного государства России и Белоруссии. Он заявил журналистам по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, что в этой теме придерживается единого мнения с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"Нужно ли сейчас переходить, как было первоначально заявлено, к созданию единого парламента? Это вопрос времени. Я согласен с Александром Григорьевичем, нужно как следует укрепить наши отношения в сфере экономики. И то же самое касается финансов и единой валюты. В целом никто не говорит о том, что это невозможно или нельзя, или не нужно делать. Надо же, чтобы мы для этого созрели экономически", — объяснил российский лидер.
Напомним, саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит 3 и 4 июля в Астане. Лейтмотивом мероприятия стало "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию". Владимир Путин в сопровождении российской делегации прибыл в казахскую столицу 3 июля, после чего провёл несколько встреч с лидерами других стран. 4 июля ШОС объявила, что Белоруссия стала новым членом объединения. Кроме того, участники саммита подписали итоговую Астанинскую декларацию.