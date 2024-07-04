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4 июля, 14:36

Путин не видит возможности заключения соглашения с Украиной через посредника

Россия не видит возможности заключения договорённостей по Украине через посредника, так как у него не может быть необходимых полномочий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, при этом подчеркнув, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.

"Вопрос только в том, что окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них мне представляется маловероятным", — сказал президент. — "Прежде всего потому, что вряд ли посредник будет наделён полномочиями подписывать окончательные документы".

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Напомним, ранее Владимир Зеленский допустил начало переговоров с Россией через посредников. Он сослался на опыт диалога по зерновому коридору, в котором помимо РФ и Украины принимали участие Турция и ООН. При этом когда в Киев прибыл один из реальных возможных посредников — премьер Венгрии Виктор Орбан — и призвал рассмотреть вопрос прекращения огня перед началом переговоров, Зеленский пошёл в отказ.

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Life.ru

Александр Юнашев
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