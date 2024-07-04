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4 июля, 19:54

В Киеве заявили, что Зеленский оскорбил Карлсона, внезапно отказав ему в интервью

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский оскорбил Карлсона, отказав ему в интервью

Отказ Владимира Зеленского от встречи с американским журналистом Такером Карлсоном — это срыв интервью и публичное оскорбление, сообщил на своём ютуб-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Это очень оскорбительное заявление от пресс-секретаря <…>. Это не просто грубость и наглость, это беспардонное, совершенно невменяемое поведение", — подчеркнул Соскин.

Он обратил внимание, что слова Карлсона указывают на получение согласия от киевских властей. А последующий отказ говорит о срыве договорённостей. Аналитик заявил, что такого рода публичное оскорбление может спровоцировать журналиста на начало расследования против Зеленского на предмет коррупции и наркозависимости.

Полная версия интервью Путина журналисту Такеру Карлсону на русском языке
Полная версия интервью Путина журналисту Такеру Карлсону на русском языке

Напомним, ранее американский журналист анонсировал интервью с Владимиром Зеленским. По словам Карлсона, цель этой беседы состоит в предоставлении жителям США информации о конфликте, который оказывает прямое влияние на положение их страны. Он не назвал точной даты выхода ролика, добавив лишь, что запись появится в Сети "скоро". При этом ещё в апреле Карлсон сетовал на нежелание Зеленского отвечать на многочисленные просьбы об интервью.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Анатолий Симоненко
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