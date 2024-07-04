В Киеве заявили, что Зеленский оскорбил Карлсона, внезапно отказав ему в интервью

Отказ Владимира Зеленского от встречи с американским журналистом Такером Карлсоном — это срыв интервью и публичное оскорбление, сообщил на своём ютуб-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Это очень оскорбительное заявление от пресс-секретаря <…>. Это не просто грубость и наглость, это беспардонное, совершенно невменяемое поведение", — подчеркнул Соскин.

Он обратил внимание, что слова Карлсона указывают на получение согласия от киевских властей. А последующий отказ говорит о срыве договорённостей. Аналитик заявил, что такого рода публичное оскорбление может спровоцировать журналиста на начало расследования против Зеленского на предмет коррупции и наркозависимости.