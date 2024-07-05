Он испугался: Политолог объяснил решение Зеленского сорвать интервью Карлсону

Владимир Зеленский предпочёл сорвать интервью с американским журналистом Такером Карлсоном по двум причинам, считает политолог Юрий Светов. Политик боится острых вопросов иностранца и будущих параллелей между ним и президентом РФ Владимиром Путиным, который тоже встречался с экс-ведущим Fox News, уверен эксперт.

Светов напомнил, что обычно Зеленский любит принимать у себя представителей западных СМИ. Но его внимания заслуживают лишь те издания, которые занимают сторону киевского режима и восхваляют его предводителя. Однако с Карлсоном этот трюк не пройдёт.