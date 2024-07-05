Он испугался: Политолог объяснил решение Зеленского сорвать интервью Карлсону
Политолог Светов: Зеленский испугался вопросов Карлсона
Владимир Зеленский предпочёл сорвать интервью с американским журналистом Такером Карлсоном по двум причинам, считает политолог Юрий Светов. Политик боится острых вопросов иностранца и будущих параллелей между ним и президентом РФ Владимиром Путиным, который тоже встречался с экс-ведущим Fox News, уверен эксперт.
Светов напомнил, что обычно Зеленский любит принимать у себя представителей западных СМИ. Но его внимания заслуживают лишь те издания, которые занимают сторону киевского режима и восхваляют его предводителя. Однако с Карлсоном этот трюк не пройдёт.
"Он просто боится Такера Карлсона, поскольку понимает, что журналист задаст любые вопросы и согласовывать их не будет. Второй аспект — Зеленский всё время сравнивает себя с президентом России Владимиром Путиным и прекрасно понимает, что люди тоже будут сравнивать их интервью Карлсону", — уверен собеседник 360.ru.
Напомним, Такер Карлсон анонсировал интервью с Владимиром Зеленским, однако уже вскоре пресс-секретарь политика Сергей Никифоров опроверг слова журналиста. Такой поворот событий в Киеве сочли оскорблением от экс-ведущего Fox News.
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