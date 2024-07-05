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5 июля, 03:53

Бывшего президента Бразилии обвинили в присвоении дорогих подарков

G1: Экс-президента Бразилии Жаира Болсонару обвинили в присвоении госимущества

Жаир Болсонару. Обложка © ТАСС / Fotoarena via ZUMA Press

Жаир Болсонару. Обложка © ТАСС / Fotoarena via ZUMA Press

Бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару заподозрили в присвоении государственного имущества в виде подаренных ювелирных украшений. Соответствующее обвинение экс-президенту южноамериканского государства предъявила федеральная полиция, сообщил местный портал G1.

"Цель [обвинения] — выяснить, не присвоил ли он и его бывшие советники драгоценности на миллионы долларов, переданные ему в качестве подарка, когда он был президентом Бразилии", — гласит публикация.

По информации издания, речь идёт о минимум четырёх подарках из Саудовской Аравии и Бахрейна. Общая стоимость драгоценностей — 3,2 миллиона долларов.

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Это не первое обвинение в адрес бывшего бразильского лидера. Ранее Болсонару заподозрили в фальсификации прививки от ковида, которую политик мог на самом деле не ставить. А в январе прошлого года экс-президента даже хотели включить в число фигурантов дела о погромах, которые охватили столицу республики после скандального завершения выборов.

Илья Пушкарев
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