Бывшего президента Бразилии обвинили в присвоении дорогих подарков
G1: Экс-президента Бразилии Жаира Болсонару обвинили в присвоении госимущества
Жаир Болсонару. Обложка © ТАСС / Fotoarena via ZUMA Press
Бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару заподозрили в присвоении государственного имущества в виде подаренных ювелирных украшений. Соответствующее обвинение экс-президенту южноамериканского государства предъявила федеральная полиция, сообщил местный портал G1.
"Цель [обвинения] — выяснить, не присвоил ли он и его бывшие советники драгоценности на миллионы долларов, переданные ему в качестве подарка, когда он был президентом Бразилии", — гласит публикация.
По информации издания, речь идёт о минимум четырёх подарках из Саудовской Аравии и Бахрейна. Общая стоимость драгоценностей — 3,2 миллиона долларов.
Это не первое обвинение в адрес бывшего бразильского лидера. Ранее Болсонару заподозрили в фальсификации прививки от ковида, которую политик мог на самом деле не ставить. А в январе прошлого года экс-президента даже хотели включить в число фигурантов дела о погромах, которые охватили столицу республики после скандального завершения выборов.