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5 июля, 12:13

Семья девочки, погибшей при атаке ВСУ в Приморско-Ахтарске, получит 2 млн рублей

Семье шестилетней девочки, погибшей в результате атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск Краснодарского края, выплатят 2 млн рублей по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального оперативного штаба.

Жители, получившие ранения средней и тяжелой степени, получат по 400 тысяч рублей, с ранениями лёгкой степени — по 200 тысяч рублей. Жители Приморско-Ахтарска, чьи дома пострадали от атаки БПЛА, также получат выплаты: по 50 тысяч рублей — за частичную утрату имущества, по 100 тысяч рублей — за полную.

За полгода от атак ВСУ в России погибло более 460 мирных жителей
За полгода от атак ВСУ в России погибло более 460 мирных жителей

Напомним, Приморско-Ахтарск на Кубани подвергся атаке в ночь на 5 июля. Силам противовоздушной обороны удалось сбить несколько дронов, но последствий на земле избежать не удалось. В результате прилёта шесть мирных граждан получили ранения, однако позже стало известно, что шестилетняя девочка от полученных травм скончалась в больнице. СК возбудил дело о теракте.

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Telegram/Настоящий Гладков

Александра Вишнякова
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