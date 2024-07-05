Семья девочки, погибшей при атаке ВСУ в Приморско-Ахтарске, получит 2 млн рублей
Семье шестилетней девочки, погибшей в результате атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск Краснодарского края, выплатят 2 млн рублей по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального оперативного штаба.
Жители, получившие ранения средней и тяжелой степени, получат по 400 тысяч рублей, с ранениями лёгкой степени — по 200 тысяч рублей. Жители Приморско-Ахтарска, чьи дома пострадали от атаки БПЛА, также получат выплаты: по 50 тысяч рублей — за частичную утрату имущества, по 100 тысяч рублей — за полную.
Напомним, Приморско-Ахтарск на Кубани подвергся атаке в ночь на 5 июля. Силам противовоздушной обороны удалось сбить несколько дронов, но последствий на земле избежать не удалось. В результате прилёта шесть мирных граждан получили ранения, однако позже стало известно, что шестилетняя девочка от полученных травм скончалась в больнице. СК возбудил дело о теракте.
Telegram/Настоящий Гладков