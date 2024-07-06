Масуд Пезешкиан лидирует во втором туре президентских выборов в Иране
Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС / Zuma
Второй тур президентских выборов в Иране повторяет результаты первого этапа голосования: в лидеры вырвался кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан. Неофициальными данными до завершения обработки бюллетеней поделилось агентство Tasnim.
"Масуд Пезешкиан опережает Саида Джалили, и на данный момент подсчёт голосов идёт в пользу первого", — гласит сообщение.
Как сообщил официальный представитель избирательного штаба Исламской Республики Мохсен Эслами, у Пезешкиана — 2,904 миллиона голосов после обработки 5,819 миллиона бюллетеней на 13,28 тысячи из 58,6 тысячи избирательных участков (22,7%). У его соперника — консерватора Саида Джалили — 2,815 миллиона голосов.
Всего во втором туре выборов проголосовало более 30 миллионов человек. Явка, по предварительным данным, достигла 49,18%.
Президентские выборы проходят в Иране после трагической гибели экс-главы государства Эбрахима Раиси в авиакатастрофе 19 мая. В настоящий момент его обязанности исполняет вице-президент Мохаммад Мохбер. В первом туре Пезешкиан тоже вырвался в лидеры, но не смог набрать нужного количества голосов для избежания второго тура.