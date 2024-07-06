Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 00:03

Масуд Пезешкиан лидирует во втором туре президентских выборов в Иране

Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС / Zuma

Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС / Zuma

Второй тур президентских выборов в Иране повторяет результаты первого этапа голосования: в лидеры вырвался кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан. Неофициальными данными до завершения обработки бюллетеней поделилось агентство Tasnim.

"Масуд Пезешкиан опережает Саида Джалили, и на данный момент подсчёт голосов идёт в пользу первого", — гласит сообщение.

Как сообщил официальный представитель избирательного штаба Исламской Республики Мохсен Эслами, у Пезешкиана — 2,904 миллиона голосов после обработки 5,819 миллиона бюллетеней на 13,28 тысячи из 58,6 тысячи избирательных участков (22,7%). У его соперника — консерватора Саида Джалили — 2,815 миллиона голосов.

Всего во втором туре выборов проголосовало более 30 миллионов человек. Явка, по предварительным данным, достигла 49,18%.

Путин на саммите ШОС указал на светлые перспективы отношений РФ и Ирана
Путин на саммите ШОС указал на светлые перспективы отношений РФ и Ирана

Президентские выборы проходят в Иране после трагической гибели экс-главы государства Эбрахима Раиси в авиакатастрофе 19 мая. В настоящий момент его обязанности исполняет вице-президент Мохаммад Мохбер. В первом туре Пезешкиан тоже вырвался в лидеры, но не смог набрать нужного количества голосов для избежания второго тура.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров