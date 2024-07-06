Масуд Пезешкиан лидирует во втором туре президентских выборов в Иране

Второй тур президентских выборов в Иране повторяет результаты первого этапа голосования: в лидеры вырвался кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан. Неофициальными данными до завершения обработки бюллетеней поделилось агентство Tasnim.

"Масуд Пезешкиан опережает Саида Джалили, и на данный момент подсчёт голосов идёт в пользу первого", — гласит сообщение.

Как сообщил официальный представитель избирательного штаба Исламской Республики Мохсен Эслами, у Пезешкиана — 2,904 миллиона голосов после обработки 5,819 миллиона бюллетеней на 13,28 тысячи из 58,6 тысячи избирательных участков (22,7%). У его соперника — консерватора Саида Джалили — 2,815 миллиона голосов.