Выставка "Россия" вошла в топ-20 самых посещаемых мест в мире

Международная выставка-форум "Россия" вошла в топ-20 самых посещаемых за год мест в мире. Об этом сообщил заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич. Как он подчеркнул, это не только для страны, но и для всего мира грандиозное событие.

"Есть по году двадцатка самых посещаемых мест в мире. Её открывает турецкий Гранд-базар, 95 миллионов человек. Закрывает двадцатку Нотр-Дам (Собор Парижской Богоматери. — Прим. Life.ru), там 13 миллионов человек", — сказал Жарич на церемонии награждения СМИ, освещавших работу выставки.

По его словам, всего за восемь месяцев работы выставка "Россия" вошла в двадцатку самых посещаемых мест в мире. Однако если бы она продолжалась 12 месяцев, то это был бы топ-10, убеждён Жарич. Он добавил, что на сегодняшний день выставку посетили свыше 18 миллионов человек.