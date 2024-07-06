Выставка "Россия" вошла в топ-20 самых посещаемых мест в мире
Международная выставка-форум "Россия" вошла в топ-20 самых посещаемых за год мест в мире. Об этом сообщил заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич. Как он подчеркнул, это не только для страны, но и для всего мира грандиозное событие.
"Есть по году двадцатка самых посещаемых мест в мире. Её открывает турецкий Гранд-базар, 95 миллионов человек. Закрывает двадцатку Нотр-Дам (Собор Парижской Богоматери. — Прим. Life.ru), там 13 миллионов человек", — сказал Жарич на церемонии награждения СМИ, освещавших работу выставки.
По его словам, всего за восемь месяцев работы выставка "Россия" вошла в двадцатку самых посещаемых мест в мире. Однако если бы она продолжалась 12 месяцев, то это был бы топ-10, убеждён Жарич. Он добавил, что на сегодняшний день выставку посетили свыше 18 миллионов человек.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как выставка "Россия" 4 июля встречала 18-миллионного гостя. Им оказалась 12-летняя Елизавета Савина, которая приехала на ВДНХ из Владимира в компании своей семьи. Они получили подарки от выставки и правительства Омской области, в частности сертификат на трёхдневный тур в регион. Скоро выставка "Россия" закроется и поменяет формат. После 8 июля она продолжит существовать как национальный центр.
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