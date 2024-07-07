Жительница Волгограда рассказала о трясущихся домах после взрыва на насосной станции

Жительница Волгограда, которая стала очевидицей взрыва на насосной станции, случившегося накануне, рассказала, что происходило в первые минуты после инцидента. С её слов, ударная волна была настолько мощной, что затрясло соседние дома.

"Взрыв произошёл рядом с домом, где я живу, и был такой сильный, что я думала, в доме что-то рвануло. Дом сильно затрясло. Первая скорая приехала минуты через три. Видимо, в больницу возвращалась и сразу туда завернула. Потом приехали две пожарные машины, вскоре ещё три скорые. Затем машина ДПС, а через какое-то время и машина ППС", — сказала девушка в разговоре с "Газетой.ru", отметив, что оперативные службы среагировали быстро.