ХАМАС дал предварительное согласие на перемирие с Израилем, узнали СМИ
AP: ХАМАС дал предварительное согласие на поэтапное прекращение огня в Газе
Представители ХАМАС и Египта сообщили о предварительном одобрении соглашения о поэтапном прекращении огня в секторе Газа, которое ранее озвучил президент США Джо Байден. Об этом пишет Associated Press (AP), ссылаясь на источники.
"Поэтапное соглашение по формуле Вашингтона будет включать полное прекращение огня на шесть недель, которое позволит освободить ряд заложников, включая женщин, пожилых и раненых, в обмен на освобождение нескольких сотен заключённых палестинцев", — говорится в сообщении агентства.
Собеседники издания также отмечают, что в течение шестинедельного периода представители Израиля и палестинской группировки продолжат переговоры об условиях второго этапа соглашения.
Напомним, ранее Совбез ООН принял резолюцию США о поэтапном прекращении огня в Газе. План Байдена поддержали 14 стран. При этом представители России воздержались от голосования. Тем не менее, несмотря на принятую резолюцию, израильские военные продолжают операцию. Некоторым заложникам посчастливилось быть спасёнными бойцами ЦАХАЛ, тогда как другие гибнут от огня израильских военнослужащих.
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