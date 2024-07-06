ХАМАС дал предварительное согласие на перемирие с Израилем, узнали СМИ

Представители ХАМАС и Египта сообщили о предварительном одобрении соглашения о поэтапном прекращении огня в секторе Газа, которое ранее озвучил президент США Джо Байден. Об этом пишет Associated Press (AP), ссылаясь на источники.

"Поэтапное соглашение по формуле Вашингтона будет включать полное прекращение огня на шесть недель, которое позволит освободить ряд заложников, включая женщин, пожилых и раненых, в обмен на освобождение нескольких сотен заключённых палестинцев", — говорится в сообщении агентства.