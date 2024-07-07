В отношении старшего сына липецкого священника могут завести ещё одно дело

Один из сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова может стать фигурантом ещё одного уголовного дела. По информации ТАСС, речь идёт о старшем наследнике священнослужителя Иоанне.

Причиной для возбуждения уголовного дела могут стать его резкие высказывания в адрес Российской армии и властей, которые он произнёс на последнем судебном заседании. Судья неоднократно делала ему замечания, однако все предупреждения Иоанн предпочёл проигнорировать.

Таким образом, речь сына священника может стать поводом для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ в указанных целях, либо на дискредитацию исполнения российскими госорганами своих полномочий".

Широкую известность семья священника получила 10 лет назад: в 2014 году у него изъяли девятерых несовершеннолетних детей из-за отсутствия условий для нормального проживания. Однако их вернули назад спустя несколько недель. Священника Ащеулова в епархии характеризовали как человека, невоздержанного на язык и отказывающегося подчиняться. В 2008 году епархия была вынуждена вывести его за штат.