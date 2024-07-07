"Не любят москалей": В подполье раскрыли, как Киев выбирает регионы, куда завозит военкомов
Подпольщик Лебедев: Киев отправляет военкомов в регионы, которые им не нравятся
Киевский режим направляет сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), то есть военкомов, в регионы, жителей которых они ненавидят. Об этом в воскресенье, 7 июля, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Они по большей части неместные. Как пример — Николаев. В город завезли тэцэкашников с Западной Украины. Они не любят местных "москалей". Николаевских тэцэкашников отправили в Ивано-Франковск, они не любят местных западенцев", — отметил он в беседе с РИА "Новости".
По словам Лебедева, обычно командированные военкомы сначала живут в ТЦК, а после первых премий за задержание уклонистов снимают квартиры.
Напомним, мобилизация на Украине длится с 25 февраля 2022 года по сей день. Указ Владимира Зеленского не позволяет мужчинам, годным к службе, покидать территорию страны. 18 мая 2024-го он подписал закон об ужесточении мобилизации. Согласно документу, все военнообязанные лица лишаются права выезда за границу, а при уклонении от призыва у них изымут машины и лишат права оформлять документы — внутренний и заграничный паспорта. При этом на Украине теперь можно отправлять в горячие точки психически нездоровых, а также болеющих онкологическими заболеваниями и ВИЧ. Годными к службе признают и людей с умственной отсталостью, а также преступников.
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