Спонсоры Демпартии не хотят давать денег, пока Байден является кандидатом в президенты

Интервью президента США Джо Байдена не смогло развеять сомнения крупнейших спонсоров Демократической партии о потенциальном переизбрании действующего лидера Соединённых Штатов на второй срок. Какого мнения относительно его успеха на предстоящих выборах в ноябре 2024-го на сегодняшний день придерживаются влиятельные последователи Демпартии, выяснили журналисты ABC News.

"Байден, к сожалению, отрицает своё психическое состояние. Ему нужно отойти в сторону, чтобы позволить энергичному лидеру демократов победить Трампа", — привёл слова председателя компании Netflix Рида Хастингса телеканал.

В свою очередь бывший гендиректор PayРal и Intuit Билл Харрис, пожертвовавший 620 тысяч долларов на предвыборную кампанию Байдена в 2020 году, назвал его отставку неизбежной. Это стало ясно ещё во время дебатов с Дональдом Трампом. На фоне активного оппонента президент Америки "выглядел старым", потому его кандидатура на пост главы государства исключена. Харрис добавил, что готов выделить Демпартии два миллиона долларов для проведения новых дебатов, если Джо Байден выйдет из предвыборной гонки.

Похожего мнения придерживается инвестор Уитни Тилсон, ежегодно перечислявший демократам более 100 тысяч долларов. Как и Харрис, он считает победу Байдена маловероятной. А недавно опубликованное интервью его догадки лишь подтвердило. Со слов предпринимателя, возраст уже не позволяет американскому лидеру достойно исполнять возложенные на него обязанности.

Продюсер Дэймон Линделоф вовсе посчитал прошедшие дебаты трагедией и призвал наконец склонить Байдена к отставке. Он также предложил прекратить спонсорство партии до тех пор, пока её возглавляет действующий президент США.