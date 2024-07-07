Демократы назвали день, когда Байден должен выйти из президентской гонки

По словам журналистов, после неудачных дебатов со своим предшественником Дональдом Трампом, во время которых нынешний американский лидер не всегда чётко формулировал свои мысли, демократы могут отказаться выдвигать Байдена и попытаться заменить его другим кандидатом. Теоритечески такая возможность будет у них на партийном съезде в августе. Тем не менее на практике реализовать замену Байдена тяжело. На фоне неоднозначности в штабе политика заявляют, что сам он не собирается выходить из президентской гонки. Согласно некоторой информации, Байдена могут выдвинуть в качестве кандидата на пост лидера США уже 21 июля, то есть до начала августовского съезда.