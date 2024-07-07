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7 июля, 19:16

Демократы назвали день, когда Байден должен выйти из президентской гонки

Axios: Демпартия США хочет, чтобы Байден вышел из президентской гонки к 12 июля

Члены Демократической партии Соединённых Штатов хотят, чтобы действующий хозяин Белого дома Джо Байден отказался от участия в будущих президентских выборах, запланированных на ноябрь текущего года, уже к ближайшей пятнице, 12 июля. Об этом пишет портал Axios.

"За пределами защитного пузыря Байдена быстро растущее число демократов молится и замышляет более земное вмешательство. Они хотят, чтобы все <...> умоляли Байдена отказаться от участия в выборах к пятнице", — говорится в материале.

По словам журналистов, после неудачных дебатов со своим предшественником Дональдом Трампом, во время которых нынешний американский лидер не всегда чётко формулировал свои мысли, демократы могут отказаться выдвигать Байдена и попытаться заменить его другим кандидатом. Теоритечески такая возможность будет у них на партийном съезде в августе. Тем не менее на практике реализовать замену Байдена тяжело. На фоне неоднозначности в штабе политика заявляют, что сам он не собирается выходить из президентской гонки. Согласно некоторой информации, Байдена могут выдвинуть в качестве кандидата на пост лидера США уже 21 июля, то есть до начала августовского съезда.

Рассылка вопросов интервьюерам давно стала тактикой команды Байдена, узнали СМИ
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Как сообщал Life.ru, 28 июня состоялись дебаты между Джо Байденом и его главным конкурентом на грядущих президентских выборах — Дональдом Трампом. Спор завершился явно не в пользу нынешнего хозяина Белого дома, он, как и всегда в последнее время, выглядел потерянным и заторможенным. После этого рейтинг политика резко полетел вниз. На фоне опасений за здоровье главы государства и его способность исполнять свои обязанности американская пресса писала, что в этом году в Белом доме принимали одного из ведущих специалистов по болезни Паркинсона в Штатах — доктора Кевина Каннарда. Однако администрация Байдена не стала связывать эти данные с его возможным недугом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Алексей Соловьёв
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