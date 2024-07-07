Рассылка вопросов интервьюерам давно стала тактикой команды Байдена, узнали СМИ

Команда президента США Джо Байдена уже давно рассылает его интервьюерам заранее подготовленные вопросы. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на Майкла Ларосу — бывшего пресс-секретаря первой леди Штатов Джилл Байден.

"Майкл Лароса... заявил Axios, что предварительная отправка вопросов уже давно является тактикой команды Байдена", — говорится в материале.

Он признался, что в 2019 году, присоединившись к команде, видел, как некоторые его коллеги пытались провернуть то же самое в интервью с супругой Байдена. Однако Лароса "конкретно" указал на неэтичность подобных методов.