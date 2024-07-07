Рассылка вопросов интервьюерам давно стала тактикой команды Байдена, узнали СМИ
Axios: Команда Байдена уже давно рассылает вопросы его интервьюерам
Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos
Команда президента США Джо Байдена уже давно рассылает его интервьюерам заранее подготовленные вопросы. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на Майкла Ларосу — бывшего пресс-секретаря первой леди Штатов Джилл Байден.
"Майкл Лароса... заявил Axios, что предварительная отправка вопросов уже давно является тактикой команды Байдена", — говорится в материале.
Он признался, что в 2019 году, присоединившись к команде, видел, как некоторые его коллеги пытались провернуть то же самое в интервью с супругой Байдена. Однако Лароса "конкретно" указал на неэтичность подобных методов.
Напомним, 28 июня состоялись дебаты между Джо Байденом и его главным конкурентом на грядущих президентских выборах — Дональдом Трампом. Спор завершился явно не в пользу нынешнего хозяина Белого дома, он, как и всегда, выглядел потерянным и заторможенным. После этого рейтинг политика резко полетел вниз. На фоне опасений за здоровье главы государства и его способность исполнять свои обязанности New York Post писала, что в этом году в Белом доме принимали одного из ведущих специалистов по болезни Паркинсона в Штатах — доктора Кевина Каннарда. Однако администрация Байдена не стала связывать это с его возможным недугом.