Сорокин покинул пост гендиректора оргкомитета Игр дружбы, его заменит Путилин
Алексей Сорокин и Дмитрий Путилин. Обложка © Фотобанк фонда "Росконгресс" / Виктория Ламзина / rmtf.ru
Советник президента Российского футбольного союза Алексей Сорокин покинул пост генерального директора оргкомитета Всемирных игр дружбы. Он рассказал журналистам, что решил сосредоточиться на международном аспекте соревнований.
"Я ушёл с поста главы оргкомитета Игр дружбы, но не покидаю его совсем <...> Думаю, сейчас это оптимально", — поделился Сорокин в беседе с ТАСС.
По данным агентства, новым гендиректором оргкомитета Игр дружбы станет вице-президент Европейской федерации тайского бокса Дмитрий Путилин.
Напомним, Всемирные игры дружбы пройдут в сентябре в Москве и Екатеринбурге, соответствующий указ осенью 2023 года подписал президент России Владимир Путин. Ряд прозападных спортивных организаций, в том числе Международный олимпийский комитет (МОК), призвали спортсменов воздержаться от участия в соревнованиях. Там считают, что они будут политизированы. А президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) в беседе с пранкерами и вовсе признался, что Игры дружбы могут "разрушить" Олимпиаду, и высказался за препятствование их проведению.