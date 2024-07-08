Путин встретился на ВДНХ с победителями конкурса "Это у нас семейное"

Президент России Владимир Путин на ВДНХ начал встречу с победителями всероссийского конкурса "Это у нас семейное", финал которого проходит 5–8 июля. С главой государства общаются представители шести семей из Бурятии, Забайкальского и Краснодарского краёв, Кемеровской, Воронежской и Ульяновской областей.

Встреча Путина с семьями. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Также на мероприятии присутствуют вице-премьер Татьяна Голикова, первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и замглавы администрации главы государства Максим Орешкин.

"Мне кажется, что конкурс, который мы задумали и реализовали, осуществили, он, безусловно, удался, потому что по-другому нельзя оценить то, что произошло за эти месяцы", — сказал глава государства.