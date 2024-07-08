"Россия — ваш друг": Кириенко на ВДНХ встретился с молодёжными лидерами из более 100 стран
Кириенко на ВДНХ встретился с молодёжными лидерами из более 100 стран
В рамках III съезда Международного совета дирекции Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко встретился с молодёжными лидерами из более чем 100 стран. Мероприятие прошло на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве.
Видео со съезда Международного совета дирекции ВФМ. Фото © Life.ru
"Когда завершался ВФМ в "Сириусе", президент России [Владимир Путин], встречаясь с вами, сказал, что теперь вся Россия — ваш друг и наши двери всегда открыты и для вас, ваших проектов и ваших начинаний. И это действительно так. Мы очень рады, что прошло совсем немного времени, и вы снова у нас в гостях — в Москве", — поприветствовал зарубежных гостей Кириенко.
Участники встречи поделились своими впечатлениями от ВФМ-2024 и представили проекты, которые они разработали вместе за время съезда. В частности, молодёжный активист и предприниматель из Уганды Дэвис Акампурира, которого на ВФМ в "Сириусе" в шутку "усыновил" Путин, отметил, что фестиваль дал возможность молодым людям со всего мира обрести опыт в развитии молодёжной политики. А председатель Национального комитета дирекции ВФМ в Венгрии Роланд Берки рассказал о проекте по изучению русского языка среди венгерской молодёжи. Он подчеркнул, что именно молодое поколение может стать мостом для диалога между западными странами и РФ даже в условиях непростой политической ситуации.
О сотрудничестве молодёжи в сфере инноваций поведал молодой предприниматель из Зимбабве Доминик Чивенга Кудзаи. Он отметил, что ВФМ в "Сириусе" стал площадкой для создания деловых советов, и предложил провести международный деловой форум, где молодые бизнесмены со всего мира смогут встретиться и обсудить глобальные и региональные проблемы.
Кириенко также отметил работу Национальных комитетов, внёсших наибольший вклад в организацию и проведение ВФМ. Памятными медалями президента России были награждены главы Нацкомитетов Пакистана, Кении, Аргентины, Сербии, Молдовы и Алжира. Они активно распространяли идеи фестиваля в своих странах и привлекли наибольшее количество желающих принять участие в мероприятии.
ВФМ, напомним, прошёл с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус". На торжественной церемонии закрытия лично выступил Владимир Путин. Глава государства назвал традиционные ценности основой бытия и жизни в России и поблагодарил присоединившихся к мероприятию иностранцев. И уже тогда президент выразил надежду, что фестиваль ещё повторится, и не раз. Позднее в Кремле назвали утверждённым решение проводить ВФМ каждые шесть лет.
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