"Россия — ваш друг": Кириенко на ВДНХ встретился с молодёжными лидерами из более 100 стран

В рамках III съезда Международного совета дирекции Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко встретился с молодёжными лидерами из более чем 100 стран. Мероприятие прошло на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве.

Видео со съезда Международного совета дирекции ВФМ. Фото © Life.ru

"Когда завершался ВФМ в "Сириусе", президент России [Владимир Путин], встречаясь с вами, сказал, что теперь вся Россия — ваш друг и наши двери всегда открыты и для вас, ваших проектов и ваших начинаний. И это действительно так. Мы очень рады, что прошло совсем немного времени, и вы снова у нас в гостях — в Москве", — поприветствовал зарубежных гостей Кириенко.

Участники встречи поделились своими впечатлениями от ВФМ-2024 и представили проекты, которые они разработали вместе за время съезда. В частности, молодёжный активист и предприниматель из Уганды Дэвис Акампурира, которого на ВФМ в "Сириусе" в шутку "усыновил" Путин, отметил, что фестиваль дал возможность молодым людям со всего мира обрести опыт в развитии молодёжной политики. А председатель Национального комитета дирекции ВФМ в Венгрии Роланд Берки рассказал о проекте по изучению русского языка среди венгерской молодёжи. Он подчеркнул, что именно молодое поколение может стать мостом для диалога между западными странами и РФ даже в условиях непростой политической ситуации.

О сотрудничестве молодёжи в сфере инноваций поведал молодой предприниматель из Зимбабве Доминик Чивенга Кудзаи. Он отметил, что ВФМ в "Сириусе" стал площадкой для создания деловых советов, и предложил провести международный деловой форум, где молодые бизнесмены со всего мира смогут встретиться и обсудить глобальные и региональные проблемы.













