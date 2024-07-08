Пожар в бухте Инал на Кубани полностью потушен
Пожар в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края полностью потушен. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
Видео ликвидации пожара в бухте Инал на Кубани. Видео © Telegram / МЧС Краснодарского края
"Природный пожар в Туапсинском районе полностью ликвидирован", — говорится в сообщении.
Напомним, вечером 7 июля стало известно о масштабном пожаре в бухте Инал в Туапсинском районе Кубани. Предполагается, что возгорание случилось из-за сигнальных ракет, которые выпустили туристы. Из округи были эвакуированы посетители баз отдыха. Пожар удалось локализовать лишь сегодня днём на площади 1,2 гектара. К ликвидации огня подключили авиацию МЧС.