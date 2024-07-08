Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 17:01

Пожар в бухте Инал на Кубани полностью потушен

Пожар в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края полностью потушен. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Видео ликвидации пожара в бухте Инал на Кубани. Видео © Telegram / МЧС Краснодарского края

"Природный пожар в Туапсинском районе полностью ликвидирован", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 7 июля стало известно о масштабном пожаре в бухте Инал в Туапсинском районе Кубани. Предполагается, что возгорание случилось из-за сигнальных ракет, которые выпустили туристы. Из округи были эвакуированы посетители баз отдыха. Пожар удалось локализовать лишь сегодня днём на площади 1,2 гектара. К ликвидации огня подключили авиацию МЧС.

Ликвидирован лесной пожар, возникший после ЧП на газопроводе у Алушты
Ликвидирован лесной пожар, возникший после ЧП на газопроводе у Алушты
Обложка ©

VK / ЧП Краснодар | новости

Наталья Исакова
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров