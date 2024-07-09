Антонов заявил, что США скрывают настоящих виновников удара по больнице в Киеве
Антонов: США лицемерно умалчивают, что в больницу в Киеве попала ракета ПВО ВСУ
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США
Раскручиваемая киевским режимом истерия по поводу пострадавшей больницы в Киеве является очередным примером антироссийской пропаганды. Как заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, при этом США скрывают настоящих виновников случившегося.
"В США лицемерно умалчивают, что поразивший гражданскую инфраструктуру боезаряд оказался украинской ракетой ПВО. Мы не впервые наблюдаем за тем, как киевский режим внаглую списывает собственные варварские преступления на Российскую Федерацию", — подчеркнул дипломат.
Антонов убеждён, что данная ситуация будет воспринята Западом как очередной повод для продолжения поставок оружия Киеву.
Напомним, поздним утром 8 июля на Украине прогремела серия взрывов. Киевский режим обвинил Россию в намеренных ударах, однако в МИД РФ и Министерстве обороны назвали эти утверждения не соответствующими действительности. Дело в том, что фото и видео с места событий подтверждают факт разрушений в связи с падением украинской ракеты противовоздушной обороны (ПВО). Аналогичное мнение высказал американский блогер Хинкл, который заявил, что в больницу в Киеве попала ракета ПВО Patriot США. В российском оборонном ведомстве добавили, что подобные "истерики" киевского режима происходят не первый год и каждый раз накануне очередной "сходки своих покровителей из НАТО".