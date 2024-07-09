Раскручиваемая киевским режимом истерия по поводу пострадавшей больницы в Киеве является очередным примером антироссийской пропаганды. Как заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, при этом США скрывают настоящих виновников случившегося.

"В США лицемерно умалчивают, что поразивший гражданскую инфраструктуру боезаряд оказался украинской ракетой ПВО. Мы не впервые наблюдаем за тем, как киевский режим внаглую списывает собственные варварские преступления на Российскую Федерацию", — подчеркнул дипломат.