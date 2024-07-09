В Белгородской области за сутки погибло четыре человека, 20 ранено

В Белгородской области жертвами ударов ВСУ за прошедшие сутки стали четыре человека. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, 20 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

"Очень непростыми выдались прошедшие сутки. Четыре мирных жителя погибло, 20 человек получили ранения, 17 продолжают оставаться в учреждениях здравоохранения. Два — в тяжёлом состоянии", — рассказал он в видеообращении.