CNN узнал о пункте по Украине из черновика декларации юбилейного саммита НАТО

В декларации, которую представят на юбилейном саммите НАТО, что пройдёт в Вашингтоне с 9 по 11 июля, вступление Украины в альянс укажут как "необратимое". Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на осведомлённые с инициативой источники.

"Белый дом поддерживает использование этого слова ["необратимый"] в итоговой декларации, если в документе также подтверждается, что работа Украины над демократическими реформами должна продолжаться", — пишет телеканал со ссылкой на неназванного собеседника.