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9 июля, 05:32

CNN узнал о пункте по Украине из черновика декларации юбилейного саммита НАТО

CNN: На саммите НАТО в Вашингтоне принятие Украины в альянс назовут "необратимым"

В декларации, которую представят на юбилейном саммите НАТО, что пройдёт в Вашингтоне с 9 по 11 июля, вступление Украины в альянс укажут как "необратимое". Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на осведомлённые с инициативой источники.

"Белый дом поддерживает использование этого слова ["необратимый"] в итоговой декларации, если в документе также подтверждается, что работа Украины над демократическими реформами должна продолжаться", пишет телеканал со ссылкой на неназванного собеседника.

Источник CNN утверждает, что формулировка будет присутствовать в итоговом варианте декларации именно в таком виде. При этом остальные детали проекта могут измениться. Сам факт наличия такой формулировки в документе станет "важным сигналом" для Москвы и Киева, отмечает телеканал.

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Напомним: саммит НАТО проведут с 9 по 11 июля в Вашингтоне. В Белом доме сообщали, что на мероприятии будут озвучены очередные меры поддержки, которые власти США примут для укрепления ПВО Незалежной. Сегодня были анонсированы некие крупные объявления насчёт помощи киевскому режиму альянсом. В свою очередь, в Киеве рассчитывают наконец-то получить заветное приглашение в военный блок, но в НАТО не сразу решили, что именно пообещать Украине на этот раз.

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Shutterstock / FOTODOM / Beautiful landscape

Юрий Лысенко
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