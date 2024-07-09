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9 июля, 08:00

Россия не бьёт по гражданским объектам на Украине, напомнил Песков

ВС РФ не наносили ударов по гражданским объектам в Киеве, поскольку армия бьёт только по военным целям и объектам критической инфраструктуры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он призвал руководствоваться заявлением Минобороны РФ.

"Мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе имеющим отношение к военному потенциалу режима", — подчеркнул представитель Кремля.

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Напомним, утром 8 июля на Украине прогремела серия взрывов. В Минобороны отчитались, что российские войска нанесли удар возмездия высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. При этом Киев решил обвинить Россию в ударах по гражданским объектам, однако фото и видео с места событий подтверждают факт разрушений в связи с падением украинской ракеты ПВО. Аналогичное мнение высказал американский блогер Хинкл, который заявил, что в больницу в Киеве попала ракета ПВО Patriot США.

Обложка ©

Freepik.com/teksomolika

Александра Вишнякова
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