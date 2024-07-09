Россия не бьёт по гражданским объектам на Украине, напомнил Песков

ВС РФ не наносили ударов по гражданским объектам в Киеве, поскольку армия бьёт только по военным целям и объектам критической инфраструктуры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он призвал руководствоваться заявлением Минобороны РФ.