Глава ВТБ рассказал Life.ru о влиянии сотрудничества с Индией на ипотечные ставки
Глава ВТБ Костин: Будем стремиться к снижению ставок по ипотеке
Россия будет стремиться снижать ставки по ипотеке, в том числе с помощью сотрудничества с Индией. Об этом Life.ru рассказал председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
Костин — о влиянии экономического сотрудничества России и Индии на ставки ипотечного кредитования в РФ. Видео © Life.ru
"Будем стремиться к этому", — ответил он на вопрос о том, может ли сотрудничество России и Индии снизить ставки по ипотеке в нашей стране.
Напомним, что премьер-министр Индии Нарендра Моди 8 июля прилетел в Россию с официальным визитом. Тем же вечером у них с президентом РФ Владимиром Путиным прошла неформальная беседа в резиденции в Ново-Огарёве. Индийский политик выразил признательность за оказанный ему тёплый приём. А сегодня была официальная часть переговоров, во время которой Моди предложил российскому лидеру помощь в скорейшем мирном разрешении украинского конфликта.
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