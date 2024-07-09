Глава ВТБ рассказал Life.ru о влиянии сотрудничества с Индией на ипотечные ставки

Россия будет стремиться снижать ставки по ипотеке, в том числе с помощью сотрудничества с Индией. Об этом Life.ru рассказал председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Костин — о влиянии экономического сотрудничества России и Индии на ставки ипотечного кредитования в РФ. Видео © Life.ru

"Будем стремиться к этому", — ответил он на вопрос о том, может ли сотрудничество России и Индии снизить ставки по ипотеке в нашей стране.