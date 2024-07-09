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9 июля, 12:12

Глава ВТБ рассказал Life.ru о влиянии сотрудничества с Индией на ипотечные ставки

Глава ВТБ Костин: Будем стремиться к снижению ставок по ипотеке

Россия будет стремиться снижать ставки по ипотеке, в том числе с помощью сотрудничества с Индией. Об этом Life.ru рассказал председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Костин — о влиянии экономического сотрудничества России и Индии на ставки ипотечного кредитования в РФ. Видео © Life.ru

"Будем стремиться к этому", — ответил он на вопрос о том, может ли сотрудничество России и Индии снизить ставки по ипотеке в нашей стране.

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Напомним, что премьер-министр Индии Нарендра Моди 8 июля прилетел в Россию с официальным визитом. Тем же вечером у них с президентом РФ Владимиром Путиным прошла неформальная беседа в резиденции в Ново-Огарёве. Индийский политик выразил признательность за оказанный ему тёплый приём. А сегодня была официальная часть переговоров, во время которой Моди предложил российскому лидеру помощь в скорейшем мирном разрешении украинского конфликта.

Обложка ©

Life.ru

Юрий Лысенко
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