Юрист объяснил, как Алсу с мужем будут делить квартиру в Лондоне
Юрист Хаминский: Раздел имущества Алсу потребует юридической аккуратности
Певица Алсу. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a
Бракоразводный процесс певицы Алсу с Яном Абрамовым набирает обороты: супруги вскоре начнут делить имущество. При этом один из пунктов — квартира семьи в Лондоне. О том, как Алсу и Абрамову с ней поступить, объяснил юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Стоит обратить внимание на то, что в состав совместно нажитого имущества входит и квартира в Лондоне. Этот факт требует особой юридической аккуратности в оформлении раздела имущества. С учётом того, что исполнимость судебного акта, принятого в Российской Федерации, на территории Великобритании в сегодняшних условиях представляется слабо реализуемой", — рассказал специалист в разговоре с RG.ru.
Он считает, что в этих обстоятельствах разумным будет оставить недвижимость в Лондоне во владении титульного собственника, чтобы избежать дорогостоящих споров в английских судах.
Ещё один вариант — заключение брачного договора. По словам Хаминского, это можно сделать в любой момент в период брака. Алсу и Абрамов могут подписать такой договор либо соглашение о разделе совместно нажитого имущества, если придут к пониманию судьбы зарубежной недвижимости.
Напомним, в мае появилось известие о том, что Алсу решилась на развод с Яном Абрамовым. Супруги были вместе 18 лет, у них есть три совместных ребёнка. По данным СМИ, причиной развода стала неверность супруга, который изменял певице с блогершей Анастасией Решетовой. Сама артистка позднее дала понять, что слухи всё это время были правдивыми. Вся процедура развода между супругами пройдёт в судебном порядке, так как они имеют общих несовершеннолетних детей. Паре также предстоит разделить огромный список имущества в разных уголках земного шара.