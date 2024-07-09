Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 16:09

Юрист объяснил, как Алсу с мужем будут делить квартиру в Лондоне

Юрист Хаминский: Раздел имущества Алсу потребует юридической аккуратности

Певица Алсу. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a

Певица Алсу. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a

Бракоразводный процесс певицы Алсу с Яном Абрамовым набирает обороты: супруги вскоре начнут делить имущество. При этом один из пунктов — квартира семьи в Лондоне. О том, как Алсу и Абрамову с ней поступить, объяснил юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский.

"Стоит обратить внимание на то, что в состав совместно нажитого имущества входит и квартира в Лондоне. Этот факт требует особой юридической аккуратности в оформлении раздела имущества. С учётом того, что исполнимость судебного акта, принятого в Российской Федерации, на территории Великобритании в сегодняшних условиях представляется слабо реализуемой", — рассказал специалист в разговоре с RG.ru.

Он считает, что в этих обстоятельствах разумным будет оставить недвижимость в Лондоне во владении титульного собственника, чтобы избежать дорогостоящих споров в английских судах.

Певица Алсу высказалась о ранах от предательств после расставания с мужем
Певица Алсу высказалась о ранах от предательств после расставания с мужем

Ещё один вариант — заключение брачного договора. По словам Хаминского, это можно сделать в любой момент в период брака. Алсу и Абрамов могут подписать такой договор либо соглашение о разделе совместно нажитого имущества, если придут к пониманию судьбы зарубежной недвижимости.

"Невыносимая боль": Кудрявцева высказалась о романе мужа Алсу с Решетовой
"Невыносимая боль": Кудрявцева высказалась о романе мужа Алсу с Решетовой

Напомним, в мае появилось известие о том, что Алсу решилась на развод с Яном Абрамовым. Супруги были вместе 18 лет, у них есть три совместных ребёнка. По данным СМИ, причиной развода стала неверность супруга, который изменял певице с блогершей Анастасией Решетовой. Сама артистка позднее дала понять, что слухи всё это время были правдивыми. Вся процедура развода между супругами пройдёт в судебном порядке, так как они имеют общих несовершеннолетних детей. Паре также предстоит разделить огромный список имущества в разных уголках земного шара.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Алсу
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров