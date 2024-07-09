Юрист объяснил, как Алсу с мужем будут делить квартиру в Лондоне

Бракоразводный процесс певицы Алсу с Яном Абрамовым набирает обороты: супруги вскоре начнут делить имущество. При этом один из пунктов — квартира семьи в Лондоне. О том, как Алсу и Абрамову с ней поступить, объяснил юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский.

"Стоит обратить внимание на то, что в состав совместно нажитого имущества входит и квартира в Лондоне. Этот факт требует особой юридической аккуратности в оформлении раздела имущества. С учётом того, что исполнимость судебного акта, принятого в Российской Федерации, на территории Великобритании в сегодняшних условиях представляется слабо реализуемой", — рассказал специалист в разговоре с RG.ru.

Он считает, что в этих обстоятельствах разумным будет оставить недвижимость в Лондоне во владении титульного собственника, чтобы избежать дорогостоящих споров в английских судах.