Украинская делегация была допущена на заседание Совета Безопасности ООН российской стороной по просьбе США. Об этом заявила политкоординатор Надежда Соколова.

По её словам, Украина прислала письмо с запросом на участие в заседании 9 июля из одной строчки — самого требования.

"Без даже минимальной протокольной вежливости, которую принято выражать, обращаясь к СБ ООН", — сообщила Соколова в телеграм-канале.

Другие же государства в этот момент прислали запросы по форме. Москва как председатель СБ ООН приняла решение допустить Киев к заседанию, когда за вторых вступился Вашингтон.