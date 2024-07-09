Россия по просьбе США допустила Украину на заседание СБ ООН
Украинская делегация была допущена на заседание Совета Безопасности ООН российской стороной по просьбе США. Об этом заявила политкоординатор Надежда Соколова.
По её словам, Украина прислала письмо с запросом на участие в заседании 9 июля из одной строчки — самого требования.
"Без даже минимальной протокольной вежливости, которую принято выражать, обращаясь к СБ ООН", — сообщила Соколова в телеграм-канале.
Другие же государства в этот момент прислали запросы по форме. Москва как председатель СБ ООН приняла решение допустить Киев к заседанию, когда за вторых вступился Вашингтон.
"Однако изменить своё провокационное поведение пан Кислица (постпред Украины при ООН. — Прим. Life.ru), естественно, не мог. За украинцев пришлось просить американцам. Правилам процедуры такой вариант соответствует. В итоге мы как председательство приняли решение допустить Украину. Но не по её требованию, а по просьбе члена СБ", — уточнила Соколова.
Поводом для заседания стала серия взрывов на Украине, прогремевшая утром 8 июля. В Минобороны России сообщили, что российские войска били по объектам военной промышленности, а также авиационным базам ВСУ. Украина представила иную версию, обвинив Россию. В МИД РФ заявили, что попытки использовать трагедию с больницей показывают бесчеловечность Киева.
Telegram / Постпредство России при ООН