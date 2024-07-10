Кровавый "майдан" и бегство Зеленского: Медведев сделал прогноз о возможном будущем Украины
Медведев: Смена власти в Киеве может стимулировать переговоры о мире на Украине
Дмитрий Медведев. Фото © Life.ru
На Украине может произойти новый кровавый "майдан", который "сметёт нынешнюю хунту", и тогда могут сложиться условия для переговоров с Россией. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, вопрос о том, пойдёт ли Зеленский на переговоры, риторический. Однако "смена декораций" в США способна внести коррективы и толкнуть украинскую элиту на диалог и приостановку боевых действий. И здесь Медведев задаётся вопросом: а выгодно ли это России?
"Полагаю, что категорически нет. Наша страна на разнообразных площадках неоднократно заявляла о готовности вернуться к переговорам только на наших же условиях... Натовцы и Зеленский с порога отвергли это предложение. А вдруг возьмут и примут? В таком случае нам необходимо быть максимально осторожными", — пишет Медведев в телеграм-канале.
На это есть несколько причин, по мнению зампреда Совбеза. Первая — это то, что Киев будет использовать прекращение боевых действий для восполнения боевых потерь. Вторая — декларации Украины об отказе от вступления в НАТО сами по себе ни к чему не приведут. И третья — по мнению Медведева, два предыдущих пункта приведут к новому кровавому "майдану", который "сметёт нынешнюю хунту и приведёт к власти ещё более радикальную". По его прогнозу, после этого Зеленский с компанией бежит на Запад и будет растерзан толпой, а на руинах сохранившейся части Украины возникнет умеренный политический режим.
"Но и это не будет концом военной операции России. Даже подписав бумаги и приняв поражение, оставшаяся часть радикалов после перегруппировки сил рано или поздно вернётся к власти, вдохновляемая западными врагами России. И тогда настанет время окончательно раздавить гадину", — добавил Медведев.
Но враги России никуда и после этого не денутся, считает политик, они будут копить силы и ждать нового удобного повода для уничтожения нашей страны — и РФ нужно быть готовой к будущим сражениям для защиты Отечества.
Напомним, в середине июля президентом России Владимиром Путиным были озвучены условия для начала мирных переговоров с Украиной: Киеву необходимо вывести войска из Донбасса, Запорожья и Херсонской области, а также официально объявить об отказе вступать в НАТО. При выполнении этих требований российская сторона незамедлительно прекратит огонь. Впрочем, в Киеве поспешили отказаться от этого предложения, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что условия следующего мирного предложения могут быть значительно менее привлекательными для украинского руководства. Позже СМИ узнали, что Зеленский всё же не исключает начала мирных переговоров с Россией.