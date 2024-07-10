Кровавый "майдан" и бегство Зеленского: Медведев сделал прогноз о возможном будущем Украины Медведев: Смена власти в Киеве может стимулировать переговоры о мире на Украине 10 июля, 08:18 Дмитрий Медведев. Фото © Life.ru

На Украине может произойти новый кровавый "майдан", который "сметёт нынешнюю хунту", и тогда могут сложиться условия для переговоров с Россией. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, вопрос о том, пойдёт ли Зеленский на переговоры, риторический. Однако "смена декораций" в США способна внести коррективы и толкнуть украинскую элиту на диалог и приостановку боевых действий. И здесь Медведев задаётся вопросом: а выгодно ли это России?

"Полагаю, что категорически нет. Наша страна на разнообразных площадках неоднократно заявляла о готовности вернуться к переговорам только на наших же условиях... Натовцы и Зеленский с порога отвергли это предложение. А вдруг возьмут и примут? В таком случае нам необходимо быть максимально осторожными", — пишет Медведев в телеграм-канале.

На это есть несколько причин, по мнению зампреда Совбеза. Первая — это то, что Киев будет использовать прекращение боевых действий для восполнения боевых потерь. Вторая — декларации Украины об отказе от вступления в НАТО сами по себе ни к чему не приведут. И третья — по мнению Медведева, два предыдущих пункта приведут к новому кровавому "майдану", который "сметёт нынешнюю хунту и приведёт к власти ещё более радикальную". По его прогнозу, после этого Зеленский с компанией бежит на Запад и будет растерзан толпой, а на руинах сохранившейся части Украины возникнет умеренный политический режим.

"Но и это не будет концом военной операции России. Даже подписав бумаги и приняв поражение, оставшаяся часть радикалов после перегруппировки сил рано или поздно вернётся к власти, вдохновляемая западными врагами России. И тогда настанет время окончательно раздавить гадину", — добавил Медведев.

Но враги России никуда и после этого не денутся, считает политик, они будут копить силы и ждать нового удобного повода для уничтожения нашей страны — и РФ нужно быть готовой к будущим сражениям для защиты Отечества.

Авторы Александра Вишнякова