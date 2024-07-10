Портовая инфраструктура в Одесской области получила повреждения
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о повреждениях в портовой инфраструктуре, которые были получилены в результате ракетного удара. Об этом он заявил в своём телеграм-канале.
"Повреждение получили складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданский теплоход. Из-за повреждения судна произошла утечка жидкости. Последствия устраняются", — говорится в сообщении.
Несколько дней назад на Украине заявили о повреждении электроподстанции и газового объекта. Этому поспособствовал взрыв, который произошёл в городе Никополе Днепропетровской области. 8 июля стало известно о том, что в Сумской области был повреждён объект критической инфраструктуры. А накануне разрушения зафиксировали на инфраструктурных сооружениях, находящихся в Днепропетровской области на востоке Украины.
Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov