В Кремле объяснили отсутствие расширенного формата переговоров Путина и Моди

Президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди не понадобился расширенный формат переговоров: согласия по всем вопросам удалось достигнуть и без него. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, связано ли отсутствие этого этапа встречи с какими-то проблемами.

"Узкий формат [в ходе переговоров Путина и Моди] тоже был достаточно широк. Там были представлены руководители практически всех основных направлений, в которых осуществляется взаимодействие. И фактически во время узкого формата просидели больше 2,5 часа. Потом ещё [было общение] на ногах — больше получаса. То есть всего больше 3 часов произошло общение", — объяснил Песков.