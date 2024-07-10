В Кремле объяснили отсутствие расширенного формата переговоров Путина и Моди
Песков: Путин и Моди решили все вопросы без переговоров в расширенном формате
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди не понадобился расширенный формат переговоров: согласия по всем вопросам удалось достигнуть и без него. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, связано ли отсутствие этого этапа встречи с какими-то проблемами.
"Узкий формат [в ходе переговоров Путина и Моди] тоже был достаточно широк. Там были представлены руководители практически всех основных направлений, в которых осуществляется взаимодействие. И фактически во время узкого формата просидели больше 2,5 часа. Потом ещё [было общение] на ногах — больше получаса. То есть всего больше 3 часов произошло общение", — объяснил Песков.
Напомним, что Нарендра Моди прибыл в Москву вечером 8 июля и сразу же отправился на встречу в неформальной обстановке с Владимиром Путиным в его резиденцию в Ново-Огарёве. 9 июля они провели официальную часть переговоров. В рамках разговора глава правительства Индии предложил российскому лидеру помощь в скорейшем мирном разрешении украинского конфликта. Отметим, что двухдневный визит Моди в Россию стал первой поездкой политика после третьего подряд избрания на пост премьера. Глава Индии покинул РФ вчера вечером.