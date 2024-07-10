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10 июля, 16:18

Бельгия запретила Киеву использовать поставленные F-16 за пределами страны

Бельгия запрещает киевским властям использовать истребители F-16 за пределами границ страны. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра королевства Александр Де Кроо на саммите НАТО в Вашингтоне.

"Наши текущие ограничения — использовать наши F-16 над территорией Украины", — передаёт его слова пресс-служба НАТО.

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Как рассказывал Life.ru, что несколько западных стран решили наконец дать украинским властям F-16. Одной из главных проблем передачи техники оказалось отсутствие специалистов в Незалежной, которые могли бы управлять такими самолётами. Тем не менее, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, процесс передачи истребителей уже стартовал. Страны НАТО хотят снабдить Киев "эскадрильями F-16".

Обложка ©

ТАСС / EPA / BO AMSTRUP

Александра Мышляева
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