Бельгия запретила Киеву использовать поставленные F-16 за пределами страны
Бельгия запрещает киевским властям использовать истребители F-16 за пределами границ страны. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра королевства Александр Де Кроо на саммите НАТО в Вашингтоне.
"Наши текущие ограничения — использовать наши F-16 над территорией Украины", — передаёт его слова пресс-служба НАТО.
Как рассказывал Life.ru, что несколько западных стран решили наконец дать украинским властям F-16. Одной из главных проблем передачи техники оказалось отсутствие специалистов в Незалежной, которые могли бы управлять такими самолётами. Тем не менее, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, процесс передачи истребителей уже стартовал. Страны НАТО хотят снабдить Киев "эскадрильями F-16".
ТАСС / EPA / BO AMSTRUP