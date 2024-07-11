Экономист объяснил, как теперь будет рассчитываться налоговая ставка

"Весь дополнительный, даже неофициальный доход (работа в двух компаниях, сдача жилья в аренду и т.д.) будет учитываться при расчёте налоговой ставки. Не будут суммироваться только те источники, для которых действует отдельный налог. Например, выигрыш в лотерею", — пояснил эксперт.

Напомним, поправки в Налоговый кодекс предложило в начале июня Правительство РФ. По словам президента России Владимира Путина, изменения позволят сделать налоговое бремя более справедливым. Закон уже был принят Госдумой и одобрен Совфедом. Согласно документу, для граждан с доходами до 2,4 миллиона рублей в год ставка налога останется на уровне 13%. Если уровень дохода, превысив этот показатель, будет достигать значений до 5 миллионов рублей — налог составит 15%. От 5 до 20 миллионов — 18%, от 20 до 50 миллионов — 20%, а свыше 50 миллионов в год — 22%. Повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов.