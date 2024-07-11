Тайны и традиции 11 июля: День иконы Божией Матери Троеручица и Крапивное заговенье

11 июля — это день, когда православные христиане почитают икону Божией Матери Троеручицу и празднуют Крапивное заговенье. Эти праздники наполнены историей, традициями и множеством поверий, которые актуальны и сегодня.

История иконы Божией Матери Троеручица

День иконы Божией Матери Троеручицы: что нельзя делать 11 июля 2024 года. Фото © Azbyka.ru

"Необходимо сразу сказать, что это один из самых почитаемых в мире образов Божией Матери известных. Сейчас он находится в монастыре Хиландар, сербском монастыре на Афоне", — рассказывает Life.ru иеромонах Игнатий Шестаков.

Икона Троеручица — это необычный образ, который можно узнать по дополнительной руке внизу изображения. Легенда гласит, что в VII веке святому Иоанну Дамаскину, одному из защитников иконопочитания, отрубили руку по ложному обвинению. Иоанн молился перед иконой Божией Матери, и чудо произошло — его рука вернулась. В благодарность он прикрепил к иконе серебряную кисть, отсюда и название — Троеручица.

Появление третьей руки на этих иконах связано с чудесным исцелением преподобного Иоанна Дамаскина. Дело в том, что он был противником иконоборчества и выступал против него, то есть в защиту святых икон. И против него была устроена интрига, определённая императором византийским и другими высокопоставленными людьми. В итоге он был оклеветан, жил в Сирии, ему отрубили руку, но потом он молился Божией Матери — и эта отрубленная рука приросла назад. И именно в благодарность Божией Матери он распорядился сделать ещё одну такую руку и прикрепить к иконе. И появился такой интересный иконописный образ, где было фактически три руки. Игнатий Шестаков Иеромонах

Икона путешествовала по монастырям и странам, принеся много чудес и исцелений. В России она появилась в XVII веке и до сих пор считается одной из самых почитаемых святынь.

"Икона Троеручицы, как и другие образы, считается покровителем православных христиан и особым образом чтится. Особенно её почитание распространено на Балканах, там она одна из самых главных икон. В Москве во многих храмах есть иконы Божией Матери Троеручицы, но одна из исторических, древних и чудотворных икон списков находится на метро "Таганская", это сейчас Болгарское подворье. Этот храм называется храм Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах. Это известный древний храм, и в нём очень много святынь, в том числе икона Божией Матери Троеручица", — рассказывает священнослужитель.

Молиться ей можно об умножении любви и благополучии семьи. Игнатий Шестаков Иеромонах

Традиции и обычаи на Крапивное заговенье

Традиции Крапивного заговенья: запреты на 11 июля. Фото © Шедеврум

Также 11 июля в народе называют Крапивным заговеньем. В этот день крапиву считали особенно целебной, поэтому из неё готовили множество блюд: щи, салаты, пироги. Люди верили, что отвары из крапивы могут победить любые болезни и вернуть молодость.

Помимо приготовления крапивных блюд в огородах копали молодой картофель. На Крапивное заговенье жгли костры, водили хороводы и устраивали весёлые гулянья. Это был последний день перед Петровым, и празднования длились до самого утра.

Что можно делать 11 июля

Как отмечают День Троеручицы 11 июля: традиции и обряды. Фото © Шедеврум

По традиции 11 июля — день, когда собирают крапиву и готовят из неё разнообразные блюда. Это последний шанс приготовить щи из свежей крапивы в этом сезоне. Также принято собирать молодой картофель. Вечером жгут костры, водят хороводы и устраивают весёлые празднования.

Особое внимание уделяют снам, приснившимся в ночь на 11 июля. Считается, что они могут быть вещими, поэтому к ним стоит относиться особенно внимательно.

Что нельзя делать на Троеручицу 11 июля

Что нельзя делать 11 июля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olga Kri

Существует несколько запретов, связанных с этим днём. Нельзя стричь волосы, особенно детям, так как верят, что это может сократить жизнь. Спать днём тоже не рекомендуется, иначе будет болеть голова. Также не стоит играть свадьбы, так как в это время продолжается Петров пост. Кроме того, не советуют брать деньги в долг или отдавать, чтобы не потерять состояние.

Приметы и поверья 11 июля 2024 года

Приметы и поверья 11 июля: День иконы Троеручицы. Фото © Wikipedia

На этот день существует множество примет. Если на клёнах есть роса, ждите дождя. Если в реках прибывает вода, ожидайте ненастья. А если кукушка перестала куковать, значит, зима наступит рано.