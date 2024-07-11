"Их враг сидит на Банковой": Алаудинов заявил о неизбежности нового "майдана" из-за политики Киева

Новый "майдан" на Украине может случиться в самом скором будущем. Такой прогноз сделал заместитель главы Главного военно-политического управления Генштаба РФ Апти Алаудинов в эфире программы "60 минут". Фрагмент беседы с телеведущей и журналистом Ольгой Скабеевой он выложил в личном телеграм-канале.

По словам военнослужащего, очередной госпереворот будет закономерным результатом политики Киева, а украинцы понимают, что их враг не в России, а на Банковой. При этом промедление с народным волеизъявлением грозит Незалежной практически полной потерей мужской части населения, считает он.

"Понятно, что бойцы, которые находятся на передовой, не особо желают воевать против России. Я так думаю, что до них уже давно дошло, что их главным врагом являемся не мы — Россия, не русские, — а их главный враг сидит на Банковой: руководство Украины является их главным врагом. <...> Они понимают, что если задержатся с выходом на "майдан", в итоге они могут остаться без мужского населения в целом", — объяснил свою позицию Алаудинов.