Путин назвал приоритетом БРИКС справедливые перемены в мировой экономике
Президент РФ Владимир Путин на парламентском саммите БРИКС. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин назвал одним из приоритетов БРИКС достижение справедливых перемен в глобальной экономике. С этими словами глава государства обратился к участникам Парламентского форума объединения.
"Один из приоритетов объединения — достижение справедливых перемен в мировой экономике", — сказал российский лидер.
Путин отметил, что БРИКС уделяет огромное внимание на пути к достижению этой цели, увеличению доли национальных валют в торговле и инвестициях. Страны вместе работают над разработкой надёжных и безопасных финансовых инструментов, механизмов взаимных расчётов.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что заявки на присоединение к БРИКС подали уже более 30 стран. Например, недавно такое желание выразили Таиланд с Малайзией, что встревожило США, которые не хотят терять влияние в Юго-Восточной Азии. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в очереди на вступление в БРИКС уже находятся 24 страны. Она также отметила, что работа организации вызывает раздражение у американцев.