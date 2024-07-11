Путин назвал приоритетом БРИКС справедливые перемены в мировой экономике

Президент РФ Владимир Путин назвал одним из приоритетов БРИКС достижение справедливых перемен в глобальной экономике. С этими словами глава государства обратился к участникам Парламентского форума объединения.

"Один из приоритетов объединения — достижение справедливых перемен в мировой экономике", — сказал российский лидер.