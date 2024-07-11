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11 июля, 12:16

Путин назвал приоритетом БРИКС справедливые перемены в мировой экономике

Президент РФ Владимир Путин на парламентском саммите БРИКС. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин на парламентском саммите БРИКС. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин назвал одним из приоритетов БРИКС достижение справедливых перемен в глобальной экономике. С этими словами глава государства обратился к участникам Парламентского форума объединения.

"Один из приоритетов объединения — достижение справедливых перемен в мировой экономике", — сказал российский лидер.

Путин отметил, что БРИКС уделяет огромное внимание на пути к достижению этой цели, увеличению доли национальных валют в торговле и инвестициях. Страны вместе работают над разработкой надёжных и безопасных финансовых инструментов, механизмов взаимных расчётов.

Путин назвал главных противников БРИКС
Путин назвал главных противников БРИКС

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что заявки на присоединение к БРИКС подали уже более 30 стран. Например, недавно такое желание выразили Таиланд с Малайзией, что встревожило США, которые не хотят терять влияние в Юго-Восточной Азии. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в очереди на вступление в БРИКС уже находятся 24 страны. Она также отметила, что работа организации вызывает раздражение у американцев.

Андрей Бражников
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