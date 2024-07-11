В Подольске горит квартира в многоэтажке, пламя уже охватило крышу здания
В подмосковном Подольске полыхает многоэтажный жилой дом на улице Веллинга. Об этом сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.
Верхние этажи многоэтажного дома в Подольске охвачены пожаром. Видео © Telegram / "МК: срочные новости"
На снятом очевидцами видео видно, что огонь бушует сразу в нескольких квартирах. Как пишут в местных пабликах, внутри остаются жильцы, которые зовут на помощь и не могут спастись самостоятельно. К настоящему моменту огонь перекинулся на крышу и продолжается распространяться.
При этом Артамонов уточнил, что все жители были эвакуированы, а пострадавших нет. На место ЧП уже прибыли экстренные службы. Задействованы пять единиц техники, также могут быть привлечены дополнительные расчёты.
"На месте развернули оперативный штаб. Волонтеры уже раздают воду, организовано питание. Отправили автобусы — в них люди смогут находиться, пока работают пожарные. Прорабатываем вопрос с временным размещением жителей, чьи квартиры пострадали", — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал о пожаре на складе комплекса по производству керамических плит в Химках. Пожарные в срочном порядке прибыли к горящему объекту, пламя к тому моменту распространилось на площадь в 2000 квадратов. Впоследствии горение разрослось до 5000 квадратных метров. К слову, год назад на этом комбинате уже было аналогичное происшествие.
Telegram / "МК: срочные новости"