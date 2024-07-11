В Подольске горит квартира в многоэтажке, пламя уже охватило крышу здания

В подмосковном Подольске полыхает многоэтажный жилой дом на улице Веллинга. Об этом сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.

Верхние этажи многоэтажного дома в Подольске охвачены пожаром. Видео © Telegram / "МК: срочные новости"

На снятом очевидцами видео видно, что огонь бушует сразу в нескольких квартирах. Как пишут в местных пабликах, внутри остаются жильцы, которые зовут на помощь и не могут спастись самостоятельно. К настоящему моменту огонь перекинулся на крышу и продолжается распространяться.

При этом Артамонов уточнил, что все жители были эвакуированы, а пострадавших нет. На место ЧП уже прибыли экстренные службы. Задействованы пять единиц техники, также могут быть привлечены дополнительные расчёты.