День святых апостолов Петра и Павла 12 июля: Традиции, обряды и запреты Православные верующие 12 июля отмечают один из важных праздников церкви — День памяти святых апостолов Петра и Павла. Они были учениками Иисуса, проповедовали христианство и приняли мученическую смерть в I веке нашей эры. Что можно и чего нельзя делать 12 июля? 11 июля, 21:05 Какой православный праздник отмечают 12 июля: день Петра и Павла в 2024 году. Обложка © azbyka.ru

День Петра и Павла относится к непереходящим праздникам, то есть он всегда отмечается в определённое число месяца. Событию предшествует Петров пост, начало которого в 2024 году приходится на 1 июля, а окончание на 12 июля. Он-то и готовит христиан к этому дню.

Зачастую в церковной традиции праздниками становятся события, которые в мирском понимании скорее трагичны, а не радостны (например, усекновение главы Иоанна Предтечи). Вот и в эту дату, когда, по преданию, главные христианские апостолы, "учителя среди учителей", Пётр и Павел были казнены в Риме, отмечается день их памяти.

Чем известны святые апостолы Пётр и Павел

Жизнь и деяния святых апостолов Петра и Павла: день памяти 12 июля Фото © azbyka.ru

Святые апостолы Павел и Пётр — два самых известных из апостолов в христианской традиции.

Святой апостол Павел, изначально известный как Саул, был фарисеем, преследовавшим христиан, пока не произошло его обращение на пути в Дамаск. После этого он стал одним из наиболее активных апостолов, распространяя христианское учение по всему миру. Он написал множество посланий, которые входят в Новый Завет Библии.

Святой апостол Пётр, также известный как Симон Пётр, был одним из первых учеников Иисуса Христа и одним из двенадцати апостолов. Он считается первым епископом Рима и первым папой по вероучению католической церкви. Пётр был одним из наиболее близких учеников Иисуса и играл важную роль в раннем христианстве.

Оба апостола считаются важными фигурами в христианской истории и оказали огромное влияние на развитие Церкви.

Как на иконах изображаются Пётр и Павел

Символика святых Петра и Павла на иконах и отличительные черты. Фото © azbyka.ru

На иконах святые апостолы Пётр и Павел часто изображаются с определённой символикой, которая помогает идентифицировать их и отразить важность в христианской традиции.

Святой апостол Пётр часто изображается с ключами, так как в христианской традиции он считается "хранителем ключей", или "ключницей Царствия Небесного", что символизирует его роль в установлении Церкви. Иногда святой также изображается с лодкой или сетью, так как он был рыбаком до своего призвания Иисусом.

Святой апостол Павел обычно изображается с мечом, который символизирует его миссию как "апостола народов" и его борьбу за распространение христианства. Иногда его изображают с книгой или пергаментом, так как он автор многих посланий в Новом Завете.

Изображения святых апостолов Петра и Павла на иконах помогают верующим узнать их и напоминают об их важной роли в христианской истории.

Храмы, возведённые в честь апостолов

Где молиться святым Петру и Павлу: храмы в честь апостолов в Санкт-Петербурге. Фото © ТАСС / Александр Дроздов

Всего в мире насчитывается 1419 храмов, возведённых в честь святых апостолов Петра и Павла. В России самый известный собор в честь святых — Петропавловский (собор святых апостолов Петра и Павла) — православный храм в Санкт-Петербурге в Петропавловской крепости. Он был построен в 1712–1733 годах по проекту архитектора Доменико Трезини. В соборе находится усыпальница царской династии Романовых.

Что можно сделать в День Петра и Павла

День святых апостолов Петра и Павла 2024: что разрешается делать 12 июля, в последний день Петрова поста? Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Как и во время всех православных праздников, есть определённый свод правил, которые стоит соблюдать 12 июля, в День апостолов Петра и Павла: Посетить церковь и принять участие в богослужениях, посвящённых святым апостолам Петру и Павлу. Молиться и поклоняться святым апостолам, просить их заступничества и помощи в своих нуждах. Читать или изучать Священное Писание, особенно те части, которые связаны с жизнью и деятельностью апостолов Петра и Павла. Проводить благотворительные акции или помогать нуждающимся в честь праздника святых апостолов. Устроить семейный обед или праздничный ужин, чтобы отметить этот день в кругу близких. Изучать жизнь и учение святых апостолов Петра и Павла, их подвиги и миссию в распространении христианства. Рассказывать детям о значимости этого дня в христианской традиции и о жизни святых апостолов.

Также принято накануне Дня Петра и Павла делать тщательную уборку дома. Непосредственно 12 июля обязательно нужно просить прощения у близких, навестить родных, сходить на могилы умерших родственников.

Что категорически нельзя делать в День апостолов Петра и Павла

День апостолов Петра и Павла: запреты на 12 июля 2024 года. Фото © Freepik

В народной традиции существует и ряд запретов, связанных с Днём святых Петра и Павла. Нельзя работать в поле, огороде, да и вообще тяжёлый физический труд в этот день не допускается.

Праздничный день нельзя портить ссорами и выяснением отношений.

Нельзя шить, вязать и вышивать.

В некоторых регионах люди старались на Петра и Павла не купаться в водоёмах и даже к ним не подходить.

Как и в любой другой религиозный праздник, на Петра и Павла нельзя давать деньги в долг и просить взаймы.

В этот день запрещено злоупотреблять алкоголем, ругаться и громко кричать.

Не следует думать о плохом, завидовать другим людям.

Церковь не проводит обряд венчания на Петра и Павла.

Авторы Елизавета Терешкова