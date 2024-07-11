США и Украина прорабатывают силовой ответ на инцидент с больницей в Киеве
Вашингтон и Киев совместно прорабатывают силовой ответ на инцидент с больницей в Киеве. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы работаем с украинцами, чтобы разобраться с этой атакой и ответить на неё силой и энергично", — сказал чиновник на одном из мероприятий саммита НАТО.
Напомним, Украина бездоказательно пытается обвинить Россию в ударе по детской онкологической больнице "Охмадет" в Киеве. В Минобороны России после серии взрывов указывали, что российские войска били по объектам военной промышленности, а также авиационным базам ВСУ. Вероятнее всего, удар по корпусу был нанесён западными зенитными управляемыми ракетами от комплексов ПВО Patriot и NASAMS. В МИД РФ заявили, что попытки использовать трагедию с больницей показывают бесчеловечность Киева.
Flickr / The White House