США и Украина прорабатывают силовой ответ на инцидент с больницей в Киеве

Вашингтон и Киев совместно прорабатывают силовой ответ на инцидент с больницей в Киеве. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы работаем с украинцами, чтобы разобраться с этой атакой и ответить на неё силой и энергично", — сказал чиновник на одном из мероприятий саммита НАТО.