В Крыму вынесли приговор инструктору, виновному в гибели журналистки Бабаевой

Инструктора Игоря Малёва признали виновным в гибели экс-руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой и приговорили к году исправительных работ. Соответствующее решение принял Симферопольский районный суд.

На суде мужчина заявил, что сожалеет о случившимся и раскаивается, а также добавил, что злого умысла не имел, а лишь хотел подготовить журналистку действовать в экстренных ситуациях. Прокурор, напомним, запрашивал для Малёва год и девять месяцев исправительных работ.