В Крыму вынесли приговор инструктору, виновному в гибели журналистки Бабаевой
Виновному в гибели Бабаевой инструктору Малёву дали год исправительных работ
Экс-руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Светлана Бабаева. Обложка © ТАСС / Андрей Епихин
Инструктора Игоря Малёва признали виновным в гибели экс-руководителя крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой и приговорили к году исправительных работ. Соответствующее решение принял Симферопольский районный суд.
На суде мужчина заявил, что сожалеет о случившимся и раскаивается, а также добавил, что злого умысла не имел, а лишь хотел подготовить журналистку действовать в экстренных ситуациях. Прокурор, напомним, запрашивал для Малёва год и девять месяцев исправительных работ.
Как рассказывал Life.ru, Светлана Бабаева погибла в 2022 году на одном из полигонов в Крыму. Там она занималась военно-спортивной подготовкой. Следствие считает, что во время учений инструктор Малёв, нарушив правила безопасности, выстрелил в землю. Пуля разделилась на две части, она из которых прилетела в шею журналистки. Она скончалась на месте. Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".