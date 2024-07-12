СК изымает документы на заводе, где ремонтировали разбившийся Sukhoi Superjet 100

Следственный комитет изымает документацию на заводе, где ремонтировали разбившийся в Подмосковье самолёт Sukhoi Superjet 100. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах.

"Изымается документация на самолёт, в том числе документы, связанные с ремонтом. Кроме того, также изымаются образцы топлива для проведения экспертиз", — сказал собеседник ТАСС.