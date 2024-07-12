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12 июля, 15:40

СК изымает документы на заводе, где ремонтировали разбившийся Sukhoi Superjet 100

Место крушения Sukhoi Superjet 100 в Московской области. Обложка © Telegram / Глава Коломны Александр Гречищев

Место крушения Sukhoi Superjet 100 в Московской области. Обложка © Telegram / Глава Коломны Александр Гречищев

Следственный комитет изымает документацию на заводе, где ремонтировали разбившийся в Подмосковье самолёт Sukhoi Superjet 100. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах.

"Изымается документация на самолёт, в том числе документы, связанные с ремонтом. Кроме того, также изымаются образцы топлива для проведения экспертиз", — сказал собеседник ТАСС.

Опубликован список погибших при крушении Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье
Опубликован список погибших при крушении Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

Напомним, 12 июля в районе подмосковной деревни Апраксино потерпел крушение Sukhoi Superjet 100. Лайнер вылетел с авиазавода в Луховицах и успел пролететь 20 километров. На борту находились три члена экипажа, все погибли. Борт принадлежал "Газпромавиа", он впервые поднялся в небо 16 декабря 2014 года. Начато расследование. По данным Life.ru, причиной трагедии мог стать отказ двигателя. Власти публиковали первые фото с места аварии.

Матвей Константинов
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