Тест: Выберите камень и получите предсказание на неделю

На протяжении веков камни и кристаллы почитались за их магическую силу и целебные свойства. Эзотерики считают, что каждый минерал вибрирует своей уникальной энергией, влияющей на разные стороны нашей жизни — от любви и карьеры до здоровья и личностного роста. Даже те, кто предпочитает камни в качестве столешницы, не могут отрицать притягательные свойства этих прекрасных природных материалов. Итак, почему бы не посмотреть, что предскажет выбранный вами камень на предстоящую неделю?

Независимо от того, ждёт ли вас неделя любви, удачи или самоанализа, помните, что настоящее волшебство можно пробудить самостоятельно. Перед тем как бежать в ближайший магазин магии, прочитайте про 5 кристаллов, которые нужно иметь дома, чтобы быть под защитой. А ещё больше колдовства вас ждёт в тесте: кто ты из вселенной "Дома Дракона" — веселье и мистика в одном флаконе!