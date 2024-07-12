Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 16:47

МО РФ раскрыло, что обсуждали Белоусов и Остин в ходе второго разговора за месяц

Белоусов обсудил с главой Пентагона снижение риска возможной эскалации

Телефонный разговор министра обороны России Андрея Белоусова и главы Пентагона Ллойда Остина состоялся по инициативе российской стороны, заявили в МО РФ.

По данным ведомства, обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации.

"Пытаются договориться": Раскрыт потаённый смысл спонтанных переговоров Остина и Белоусова
"Пытаются договориться": Раскрыт потаённый смысл спонтанных переговоров Остина и Белоусова

Напомним, Остин и Белоусов провели первые телефонные переговоры по инициативе американской стороны 25 июня. Центральной темой переговоров стал украинский конфликт. Глава российского военного ведомства предупредил шефа Пентагона об опасности дальнейшей эскалации из-за поставок оружия Киеву. Во второй раз министры созвонились 12 июля.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /Drop of Light, © ТАСС / Дмитрий Харичков

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Андрей Белоусов
  • США
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров