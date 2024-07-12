МО РФ раскрыло, что обсуждали Белоусов и Остин в ходе второго разговора за месяц
Белоусов обсудил с главой Пентагона снижение риска возможной эскалации
Телефонный разговор министра обороны России Андрея Белоусова и главы Пентагона Ллойда Остина состоялся по инициативе российской стороны, заявили в МО РФ.
По данным ведомства, обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации.
Напомним, Остин и Белоусов провели первые телефонные переговоры по инициативе американской стороны 25 июня. Центральной темой переговоров стал украинский конфликт. Глава российского военного ведомства предупредил шефа Пентагона об опасности дальнейшей эскалации из-за поставок оружия Киеву. Во второй раз министры созвонились 12 июля.
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