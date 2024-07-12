В России хотят создать рабочую группу по спасению YouTube
Партия "Новые люди" предложила создать рабочую группу по спасению YouTube в РФ
В России предложили создать рабочую группу по спасению видеохостинга YouTube в нашей стране. С такой идеей в Минцифры обратилась партия "Новые люди".
Как пишет РИА "Новости", в распоряжении которого есть соответствующий документ, политики хотят решить технические проблемы в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках, для обеспечения стабильной работы YouTube.
Как отмечается, остановка работы серверов Google Global Chace в нашей стране может обернуться ограничением доступа к большому потоку информации, существенным ростом нагрузки на сети операторов, а также приостановкой работы всех сервисов Google, что, в свою очередь, грозит замедлением всего российского интернета.
Как уже писал Life.ru, с 12 июля в нашей стране начнёт замедляться работа YouTube. Основной причиной называются технические проблемы с оборудованием Google, которое не обновляли несколько лет. О сбоях в работе сервиса уже предупредил "Ростелеком". При этом в Кремле заявили, что в России не собираются ограничивать доступ к видеохостингу.