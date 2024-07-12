В России хотят создать рабочую группу по спасению YouTube

В России предложили создать рабочую группу по спасению видеохостинга YouTube в нашей стране. С такой идеей в Минцифры обратилась партия "Новые люди".

Как пишет РИА "Новости", в распоряжении которого есть соответствующий документ, политики хотят решить технические проблемы в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках, для обеспечения стабильной работы YouTube.