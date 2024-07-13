Путин подписал закон о повышении пенсий военным на 5,1%
Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил закон о повышении военных пенсий на 5,1% вместо ранее планировавшихся 4,5%. Документ опубликован на портале правовой информации.
Это изменение связано с пересмотром прогноза социально-экономического развития с учётом роста индекса потребительских цен на текущий год. Теперь, согласно закону, начиная с 1 октября 2024 года размер денежного довольствия, учитываемый при расчёте пенсии, будет составлять 89,83% от размера указанного довольствия. Ранее коэффициент должны были увеличить до 89,32%.
Ранее Life.ru писал, что Путин подписал распоряжение о том, что контрактникам, которые участвуют в СВО, полагается ежемесячная выплата компенсации в размере пенсии за выслугу лет. Это будет распространяться на тех, кто подписал контракт после 24 февраля 2022 года и перестал получать положенные пенсионные выплаты. Позже министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал указ о лишении мобилизованных выплат, если они самовольно покинули часть.
Life.ru