Путин подписал закон о повышении пенсий военным на 5,1%

Это изменение связано с пересмотром прогноза социально-экономического развития с учётом роста индекса потребительских цен на текущий год. Теперь, согласно закону, начиная с 1 октября 2024 года размер денежного довольствия, учитываемый при расчёте пенсии, будет составлять 89,83% от размера указанного довольствия. Ранее коэффициент должны были увеличить до 89,32%.