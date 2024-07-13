Более 40 тысяч человек посетят матч Суперкубка между "Зенитом" и "Краснодаром"
На матч Суперкубка "Зенит" – "Краснодар" продали все билеты
Страхиня Эракович и Эдуард Сперцян, матч "Зенит" – "Краснодар" 13 апреля 2024 года. Обложка © fc-zenit.ru
Все билеты на матч Суперкубка России по футболу между петербургским "Зенитом" и "Краснодаром" распроданы, следует из данных онлайн-касс. Игра состоится сегодня, 13 июля, на "Волгоград-арене".
С учётом зон безопасности стадион способен вместить 42 тысячи зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.
Ранее СМИ сообщили о возможном переходе нападающего московского "Спартака" Александра Соболева в "Зенит". Якобы клуб заинтересован в его покупке. Причём контракт игрока и команды будет действовать ещё два года. Позднее утверждалось, что он принял условия "Зенита", сумма сделки составит 12 миллионов евро. В свою очередь, гендиректор "Спартака" Олег Малышев заявил, что предложений по футболисту не поступало.